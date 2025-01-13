Дёмину необходимо просыпаться в США. Что нужно изменить в игре нашего таланта?

15 января в 5:00 мск BYU сыграет с университетом штата Оклахома (OSU). Это довольно известная учебная программа в NCAA, за которую в своё время выступали Кейд Каннингем, Маркус Смарт, Тони Аллен и много других менее известных баскетболистов НБА. OSU даже дважды становился чемпионом NCAA. Правда, было это в далёких 1945 и 1946 годах. В этом сезоне университет штата Оклахома выступает неважно — девять побед при шести поражениях. При этом в играх с командами из конференции BIG12 результат, можно сказать, удручающий — 1−3. «Ковбои» в среднем по сезону набирают 69,4 очка и 11,3 передачи, а команда Дёмина — 75,2 очка и 15,4 передачи. При этом BYU идёт выше в турнирной таблице. Получается, университет Бригама Янга даже небольшой фаворит встречи.