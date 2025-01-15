Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет

Баскетболистки могут выставить свои кандидатуры для того, чтобы команды WNBA получили приоритетные права на подписание контракта. Сам факт «выставления кандидатуры на драфт» в WNBA является чисто формальным. Любая баскетболистка, рожденная за пределами США и не имеющая гражданства этой страны и не игравшая в американской студенческой лиге, по истечении 20-летнего возраста является свободным агентом. В этом случае трудовой договор с ней может подписать любая команда WNBA (в такой ситуации была экс-капитан сборной России Евгения Белякова, отыгравшая два сезона за «Лос-Анджелес Спаркс», не будучи выбранной на драфте). Драфт WNBA — это способ привлечь к себе внимание команд не только в США, но и во всем мире, так что пиар можно сделать хороший, особенно в отсутствие международных турниров для российской сборной.