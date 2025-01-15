Шей Гилджес-Александер — новый MVP? За него логика, статистика и рейтинги в НБА

В конце декабря появилась новость, что 73% игроков НБА либо уже не имеют, либо близки к отсутствию возможности претендовать на индивидуальные награды по итогу сезона. Напомним, ассоциация ввела обязательное правило 65 матчей. Только с таким минимумом баскетболист может рассчитывать на личный приз или попадание в символическую сборную. Многие звёзды просто не выдерживают и сходят с дистанции. На этом фоне Гилджес-Александер выглядит настоящим железным человеком. Он не пропустил ни одной игры регулярки. Для сравнения, у Йокича — пять пропусков, у Янниса — шесть, у Вембаньямы — шесть, у Тейтума — три.