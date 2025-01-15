Суперзвезда WNBA получала угрозы сексуального характера. «Поклонник» оказался не в себе!

8 января полицейские впервые поговорили с Льюисом, и он заявил им, что состоял в «воображаемых отношениях» с известной баскетболисткой. В итоге ему было приказано оставаться под стражей до тех пор, пока он не найдёт $ 50 тыс. для залога. Впрочем, данного мистера явно не интересовала свобода. Всё из-за того, что он заявил: «Я не хочу залога, поручительства или чего-то подобного. Я здесь. Я остаюсь». Вот такая история произошла с Кларк буквально за месяц. Сама баскетболистка сообщила полиции, что изменила внешность из-за опасений за свою безопасность и стала меньше появляться в публичных местах, стараясь пользоваться доставкой продуктов и вещей на дом. У популярности есть и свои минусы, не так ли?