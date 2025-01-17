Друг Леброна создаёт новую лигу, которая будет конкурировать с НБА. Простите, что?

Турнир предполагает соревнование между шестью командами: как среди мужчин, так и среди женщин. Это логично, если учитывать растущую популярность WNBA. А вот названия клубов пока остаются в секрете. А кто станет там выступать? Найти хороших баскетболистов, скитающихся по миру, не так уж сложно, особенно если предложить конкурентные зарплаты. Однако есть вопрос вопрос: будет ли у этих команд чёткая привязка к городам, регионам или странам? Или это будут команды без ярко выраженной идентичности, напоминающие коллективы из лиги BIG3, созданной рэпером Ice Cube?