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«Денвер» с 30 очками Мюррея обыграл «Майами» в матче НБА

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Майами» в матче НБА.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Денвер Наггетс» обыграл «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Майами завершилась со счетом 133:113 (30:24, 37:31, 31:31, 35:27) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джамал Мюррэй из «Денвера», на счету которого 30 очков. Трипл-дабл на счету его партнера по команде Николы Йокича (24 очка, 12 подборов, 10 передач). У «Майами» больше всех очков набрал Тайлер Хирро (22), дабл-даблом отметился Бэм Адебайо (16 очков, 11 подборов).

«Денвер» с 25 победами занимает четвертое место в таблице Западной конференции, «Майами» проиграл третью встречу подряд и с 20 победами идет девятым на Востоке.

Результаты других матчей игрового дня:

«Бостон» — «Орландо» — 121:94;

«Нью-Йорк» — «Миннесота» — 99:116;

«Милуоки» — «Торонто» — 130:112;

«Нью-Орлеан» — «Юта» — 136:123;

«Чикаго» — «Шарлотт» — 123:125;

«Даллас» — «Оклахома-Сити» — 106:98;

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 112:140;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бруклин» — 102:101.