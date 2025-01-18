«Денвер» с 30 очками Мюррея обыграл «Майами» в матче НБА

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Денвер Наггетс» обыграл «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Майами завершилась со счетом 133:113 (30:24, 37:31, 31:31, 35:27) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джамал Мюррэй из «Денвера», на счету которого 30 очков. Трипл-дабл на счету его партнера по команде Николы Йокича (24 очка, 12 подборов, 10 передач). У «Майами» больше всех очков набрал Тайлер Хирро (22), дабл-даблом отметился Бэм Адебайо (16 очков, 11 подборов).
«Денвер» с 25 победами занимает четвертое место в таблице Западной конференции, «Майами» проиграл третью встречу подряд и с 20 победами идет девятым на Востоке.
Результаты других матчей игрового дня:
«Бостон» — «Орландо» — 121:94;
«Нью-Йорк» — «Миннесота» — 99:116;
«Милуоки» — «Торонто» — 130:112;
«Нью-Орлеан» — «Юта» — 136:123;
«Чикаго» — «Шарлотт» — 123:125;
«Даллас» — «Оклахома-Сити» — 106:98;
«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 112:140;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бруклин» — 102:101.