«Денвер» с 30 очками Мюррея обыграл «Майами» в матче НБА

Встреча в Майами завершилась со счетом 133:113 (30:24, 37:31, 31:31, 35:27) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джамал Мюррэй из «Денвера», на счету которого 30 очков. Трипл-дабл на счету его партнера по команде Николы Йокича (24 очка, 12 подборов, 10 передач). У «Майами» больше всех очков набрал Тайлер Хирро (22), дабл-даблом отметился Бэм Адебайо (16 очков, 11 подборов).