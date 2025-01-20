Дёмину не везёт с победами в США. А как у него с шансами на драфт НБА?

Давно мы не говорили о предположительных позициях Дёмина на драфте 2025 года. По версии авторитетных североамериканских изданий, специализирующихся на студенческом баскетболе, Егор практически по всем фронтам сдал. Оно и немудрено, так как по сравнению с началом сезона статистика и в целом игра нашего таланта ухудшилась. Как бы нам не хотелось говорить об обратном, но это реальность. Свою лепту, конечно, внесла травма, впрочем, стабильности в броске у Дёмина так и не появилось. В плане организации игры и видения площадки лидер BYU является не только лучшим в своей команде, но и во всей NCAA. Думаю, с этим вообще мало кто может поспорить.