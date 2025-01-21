Молчание, страх и влияние — в США спорт стал ширмой для грязных игр

Между тем ситуация с Голденом выглядит ещё более скандальной. Расследование против него началось в 2023 году и уже привело к множеству обвинений: сексуальные домогательства, преследование женщин, отправление непристойных сообщений в соцсетях. Он якобы фотографировал женщин без их согласия, следил за ними и устраивал «случайные» встречи, на которые они не соглашались.