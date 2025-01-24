Вы это видели? Никола Йокич запульнул в кольцо с 24 метров — и попал

В целом, «Денвер» выглядел как хозяин площадки. Йокич, как всегда, дирижировал всем спектаклем — от первых розыгрышей до последних точных атак. Его умение читать игру и видеть площадку превратило «Сакраменто» в беспомощных зрителей. Они пытались навязать борьбу через физику, но как ты собираешься победить того, кто играет мозгами, а не мускулами? Йокичу не нужна ни скорость, ни сила, чтобы держать всех под своим контролем.