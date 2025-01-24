У Джордана был бы миллиард подписчиков? Странное заявление, но давайте разберёмся

Теперь взглянем на игроков. Самый популярный баскетболист — Леброн Джеймс, его знают по всему миру, даже те, кто никогда не увлекался баскетболом. У него 159 млн подписчиков. Это внушительно, но всё же в четыре раза меньше, чем у Лионеля Месси (505 млн), и вдвое меньше, чем у Неймара (227 млн). Даже Килиан Мбаппе с его 123 млн не так уж далёк от Леброна.