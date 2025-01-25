«Кливленд» проиграл второй матч подряд в НБА, несмотря на 38 очков Митчелла

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Лидер Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» потерпел второе поражение подряд в регулярном чемпионате, уступив на выезде «Филадельфии Севенти Сиксерс».
Встреча прошла в пятницу в Филадельфии и завершилась со счетом 132:129 (39:33, 25:34, 34:29, 34:33) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты гостей Донован Митчелл и Тай Джером, набравшие 37 и 33 очка соответственно. У победителей 30 очков заработал Пол Джордж, а по дабл-даблу оформили Келли Убре (22 очка + 13 подборов) и Гершон Ябуселе (12 очков + 13 подборов).
«Кливленд» потерпел третье поражение в последних пяти матчах сезона, но сохраняет лидерство на Востоке (36 побед, 8 поражений). «Филадельфия» прервала серию из семи поражений и идет в таблице Восточной конференции на 11-м месте (16 побед, 27 поражений).
Результаты других матчей дня:
«Мемфис Гриззлис» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 139:126,
«Шарлотт Хорнетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 97:102.