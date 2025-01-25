«Кливленд» проиграл второй матч подряд в НБА, несмотря на 38 очков Митчелла

Встреча прошла в пятницу в Филадельфии и завершилась со счетом 132:129 (39:33, 25:34, 34:29, 34:33) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты гостей Донован Митчелл и Тай Джером, набравшие 37 и 33 очка соответственно. У победителей 30 очков заработал Пол Джордж, а по дабл-даблу оформили Келли Убре (22 очка + 13 подборов) и Гершон Ябуселе (12 очков + 13 подборов).