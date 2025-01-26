Дабл-дабл Йокича не помог «Денверу» обыграть «Миннесоту»

Встреча, которая прошла в Миннеаполисе, завершилась победой «Тимбервулвз» со счетом 133:104 (40:31, 31:29, 38:31, 24:13). В составе победителей больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (34 балла), дабл-дабл на счету Руди Гобера (14 очков, 14 подборов). В составе «Денвера» самым результативным стал Джамал Мюррей (25 очков), дабл-дабл в свой актив записал Никола Йокич (20 очков, 11 передач).