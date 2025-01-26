Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»

Встреча прошла в Сан-Франциско и завершилась победой гостей со счетом 118:108 (27:26, 32:32, 30:25, 29:25). Самым результативным игроком встречи стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис, на счету которого 36 очков и 13 подборов. Дабл-дабл также оформил его одноклубник Леброн Джеймс (25 очков + 12 передач). В составе «Уорриорз» 20 очков набрал Эндрю Уиггинс.