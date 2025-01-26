Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Сан-Франциско и завершилась победой гостей со счетом 118:108 (27:26, 32:32, 30:25, 29:25). Самым результативным игроком встречи стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис, на счету которого 36 очков и 13 подборов. Дабл-дабл также оформил его одноклубник Леброн Джеймс (25 очков + 12 передач). В составе «Уорриорз» 20 очков набрал Эндрю Уиггинс.
«Лейкерс» с 25 победами при 18 поражениях занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Стэйт», у которого 22 победы и 23 поражения, занимает 11-ю позицию.
Результаты других матчей:
«Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — 107:122 (29:25, 20:34, 27:37, 31:26);
«Бруклин Нетс» — «Майами Хит» — 97:106 (17:24, 32:29, 19:29, 29:24);
«Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс» — 121:113 (18:30, 36:23, 25:28, 42:32);
«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 123:92 (31:23, 32:22, 30:23, 30:24);
«Атланта Хокс» — «Торонто Рэпторс» — 94:117 (27:22, 21:33, 22:31, 24:31);
«Кливленд Кавальерс» — «Хьюстон Рокетс» — 131:135 (27:33, 27:35, 30:33, 47:34);
«Нью-Йорк Никс» — «Сакраменто Кингз» — 143:120 (38:25, 34:42, 39:33, 32:20);
«Мемфис Гриззлис» — «Юта Джаз» — 125:103 (35:31, 30:26, 36:17, 24:29);
«Чикаго Буллз» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 97:109 (28:30, 25:30, 30:20, 14:29);
«Финикс Санз» — «Вашингтон Уизардс» — 119:109 (35:24, 33:29, 28:32, 23:24);
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Милуоки Бакс» — 127:117 (28:28, 30:31, 36:34 33:24).