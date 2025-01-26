15 очков и семь передач Егора Дёмина помогли BYU победить в домашнем матче NCAA

В стартовой пятёрке BYU сыграл 18-летний российский баскетболист Егор Дёмин. На счету Егора 15 набранных очков (второй результат в команде), пять подборов и семь результативных передач (лучший показатель среди всех игроков матча). Дёмин реализовал три из пяти трёхочковых бросков и шесть из семи штрафных.