«Меня хотели убить и подсыпали кокаин». Откровения пережившего кому чемпиона НБА

Завершая главу светской хроники, отметим, что в разрыве, как правило, виноваты обе стороны. В частности, Одом не стеснялся гулять с другими женщинами во время брака. Пагубный образ жизни, по признаниям Ламара, напрямую повлиял не только на баскетбольную карьеру, но и на отношения. Спортсмен признавался, что уходил в запой и не знающая, как поступить, любовница сама звонила Хлои с просьбой о помощи: «Ты должна прийти и забрать его. Он сходит с ума, он собирается покончить с собой». Недавно бывшие супруги встретились на телевидении, но надежд на воссоединение откровенно немного. В ноябре Ламар заказал себе куклу для взрослых с внешностью Хлои. Выходка очень расстроила девушку, сказавшую, что она больше не знает этого человека.