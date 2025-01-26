Кобилогия. Какое наследие оставил Коби Брайант

Италия с ее территориальным различием — тот еще набор характеров и эмоций, но Коби с самого детства понял, что надо уметь разговаривать с людьми на одном языке, в прямом и в переносном смысле (герой нынешней НБА Лука Дончич вспоминал, что Коби подучил словенский, чтобы троллить Луку со скамейки, а многолетний партнер Брайанта Газоль-старший всегда удивлялся, как Vino совершенствовался в испанском, чтобы мотивировать бороться со всеми на площадке).