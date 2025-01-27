Спасти Леброна и Карри! Кого топы НБА должны подписать перед дедлайном?

Перед началом прошлой регулярки «Милуоки» пошёл ва-банк и поставил олл-ин на Дэмьена Лилларда. Из-за затянувшейся адаптации, смены тренера и травм лидеров команда вылетела уже в первом раунде. Сейчас Лиллард заметно прибавил, но у «Бакс» остаётся неразрешённая дилемма — кто будет набирать очки, кроме Янниса и Дэмьена. В активе грека 31,4 балла в среднем за игру, у его звёздного напарника — 25,2. Но дальше следует пропасть. У идущего на третьем месте Бобби Портиса — только 13,4. Брук Лопес близок к закату карьеры, а Крис Миддлтон не оправдывает ожиданий. Поэтому именно Крис выглядит главным кандидатом на выход. По информации ESPN, «Бакс» активно ищут возможность для обмена. Яннис никогда не славился снайперскими способностями, а на одном Лилларде далеко не уедешь.