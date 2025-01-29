Суперзвезда НБА нашёл лазейку, чтобы сбежать от алиментов? Суд не так прост, как кажется

Эдвардс утверждает, что у Ховард есть деловые связи с Джорджией, а ранее она уже судилась в этом штате, что делает его выбор юрисдикции обоснованным. В то же время Айеша настаивает, что она давно живёт в Калифорнии и именно там должен проходить процесс. Пока суд не принял окончательного решения, но, если иск будет переведён в Калифорнию, сумма выплат Эдвардса может значительно увеличиться.