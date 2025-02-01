«Денвер» обыграл «Филадельфию» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 137:134 (38:36, 35:33, 30:31, 34:34) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Денвера» Джамал Мюррэй, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 11 передач. Близок к трипл-даблу был его одноклубник Никола Йокич, в активе которого 28 очков, 13 передач и девять подборов. У хозяев 42 очка набрал Тайриз Макси.