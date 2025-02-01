«Денвер» обыграл «Филадельфию» в матче НБА

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Денвер Наггетс» обыграл «Филадельфию Севенти Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 137:134 (38:36, 35:33, 30:31, 34:34) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Денвера» Джамал Мюррэй, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 11 передач. Близок к трипл-даблу был его одноклубник Никола Йокич, в активе которого 28 очков, 13 передач и девять подборов. У хозяев 42 очка набрал Тайриз Макси.
«Денвер» (29 побед и 19 поражений) занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия» (19−28) располагается на 11-й строчке на Востоке.
Результаты других матчей:
«Шарлотт Хорнетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 104:112;
«Детройт Пистонс» — «Даллас Маверикс» — 117:102;
«Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз» — 106:122;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Милуоки Бакс» — 144:118;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Бостон Селтикс» — 116:118;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз» — 105:130.