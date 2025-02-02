Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Никс» в матче НБА

Джеймс стал первым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл несколько раз после 40 лет. В январе он впервые достиг такого результата после 40 лет, до него такое удавалось лишь один раз Карлу Мэлоуну. Также трипл-дабл против «Никс» стал для него четвертым в карьере на «Мэдисон Сквер Гарден», большее количество раз среди игроков гостевых команд это удавалось лишь Ларри Берду (6 раз).