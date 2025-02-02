Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Никс» в матче НБА

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 128:112 (32:32, 27:22, 32:35, 37:23) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал оформивший трипл-дабл Леброн Джеймс из «Лейкерс» (33 очка, 11 подборов, 12 передач), у «Никс» больше всех очков набрал Джош Харт (26 очков, 13 подборов, 11 передач). Его партнер по команде Прешес Ачиува отметился дабл-даблом (15 очков, 15 подборов).
Джеймс стал первым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл несколько раз после 40 лет. В январе он впервые достиг такого результата после 40 лет, до него такое удавалось лишь один раз Карлу Мэлоуну. Также трипл-дабл против «Никс» стал для него четвертым в карьере на «Мэдисон Сквер Гарден», большее количество раз среди игроков гостевых команд это удавалось лишь Ларри Берду (6 раз).
«Лейкерс» с 28 победами занимают пятое место в таблице Западной конференции, «Нью-Йорк» с 32 победами идет третьим на Западе.
Результаты других матчей игрового дня:
«Индиана» — «Атланта» — 132:127;
«Юта» — «Орландо» — 113:99;
«Шарлотт» — «Денвер» — 104:107;
«Миннесота» — «Вашингтон» — 103:105;
«Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 144:110;
«Хьюстон» — «Бруклин» — 98:110;
«Сан-Антонио» — «Майами» — 103:105;
«Портленд» — «Финикс» — 127:108.