Обмен года в НБА: Дончич — в «Лейкерс», Дэвис — в «Даллас». Что за безумие?

Дончич в дополнительном представлении не нуждается. Одна из суперзвезд лиги, которая в 25 лет выводила «Маверикс» в финал НБА и в финал Западной конференции, каждый год попадала в первую символическую сборную лиги. И от того подобный обмен выглядит безумием: «Даллас» добровольно отказывается от игрока, способного войти в когорту величайших (а по мнению некоторых, он уже в ней). Теперь о деталях: