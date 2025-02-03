Бронни остаётся только плакать. Лука Дончич — настоящий наследник трона Леброна

С самого появления в лиге Дончич был суперзвездой, а к 25 годам закрепился в статусе человека, стабильно набирающего более 28 очков в среднем за встречу и приводящего свою команду к победам. В прошлом году словенец вышел на пик, выведя «Даллас» в финал НБА, где усилий его одного не хватило, чтобы противостоять топовым «Селтикс». Но теперь в одной команде будет Леброн, человек, знающий, как побеждать, умеющий это делать. Дончич и Леброн похожи в своей манере игры, им обоим нравится быть с мячом, вести за собой команду, они оба — лидеры, определяющие тактику на каждый матч. И сейчас у них есть полтора года, пока действует контракт Джеймса, на то, чтобы создать совместное величие.