Переход Дончича в «Лейкерс» взорвал мозг. Кого ещё из суперзвёзд обменивали в НБА?

Когда в «Роялз» пришёл новый тренер Боб Коузи, который был легендой «Бостона» и не раз играл с Робертсоном в качестве соперника, то у них не заладились взаимоотношения. В своей автобиографии Оскар заявил, что Коузи завидовал ему из-за того, что тот побил все рекорды Боба в НБА. К тому же Большой О не мог договориться с руководством клуба о новом контракте. В итоге его обменяли в «Милуоки Бакс» в 1971 году на Чарли Полка и Флинна Робинсона. Единственным победителем этой сделки остались «олени», так как команда в том же году с Робертсоном и молодым центровым Лью Алсиндором, который позднее будет известен как Карим Абдул-Джаббар, станет чемпионом НБА.