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НБА объявила лучших игроков недели

Джеймс и Митчелл стали лучшими игроками недели в НБА.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс» и Донован Митчелл из «Кливленд Кавальерс» объявлены лучшими игроками прошедшей 15-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается в официальном аккаунте турнира в соцсети X.

Джеймс стал лучшим игроком Западной конференции. Вместе с «Лейкерс» он одержал на неделе три победы в четырех матчах, набирая в среднем за игру 27,5 очка, а также делая 10 передач и 7,3 подбора.

Митчелл признан лучшим игроком Восточной конференции. Он выиграл с «Кливлендом» все четыре матча на неделе, в среднем за игру набирая 22,8 очка и делая шесть передач.