НБА объявила лучших игроков недели

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс» и Донован Митчелл из «Кливленд Кавальерс» объявлены лучшими игроками прошедшей 15-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается в официальном аккаунте турнира в соцсети X.
Джеймс стал лучшим игроком Западной конференции. Вместе с «Лейкерс» он одержал на неделе три победы в четырех матчах, набирая в среднем за игру 27,5 очка, а также делая 10 передач и 7,3 подбора.
Митчелл признан лучшим игроком Восточной конференции. Он выиграл с «Кливлендом» все четыре матча на неделе, в среднем за игру набирая 22,8 очка и делая шесть передач.