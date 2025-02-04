Дончич сделал серьёзное вложение в Далласе перед обменом, но теперь это не имеет смысла

Для «Лейкерс» этот обмен — ставка на всё, чтобы добыть ещё один титул в эпоху Леброна Джеймса. Леброн хоть и на закате карьеры, но всё ещё топовый игрок, а Дончич — готовый наследник, который может стать новым лидером команды на долгие годы. Но главный вопрос — как быстро они найдут общий язык на паркете? У «Лейкерс» впереди три домашние игры до паузы на Матч всех звёзд, и одна из них, похоже, станет сценой для дебюта Луки в золотисто-пурпурной форме.