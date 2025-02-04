«Денвер» обыграл «Нью-Орлеан» в матче НБА благодаря трипл-даблу Йокича

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 125:113 (33:23, 35:27, 25:35, 32:28) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Майкл Портер (36), также трипл-дабл оформил Никола Йокич (27 очков, 14 подборов, 10 передач). У «Нью-Орлеана» самым результативным стал Трэй Мерфи, набравший 41 очко.