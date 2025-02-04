«Денвер» обыграл «Нью-Орлеан» в матче НБА благодаря трипл-даблу Йокича

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. «Денвер Наггетс» на своей площадке обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 125:113 (33:23, 35:27, 25:35, 32:28) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Майкл Портер (36), также трипл-дабл оформил Никола Йокич (27 очков, 14 подборов, 10 передач). У «Нью-Орлеана» самым результативным стал Трэй Мерфи, набравший 41 очко.
«Денвер» (31 победа и 19 поражений) выиграл в третьем матче кряду и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Орлеан» (12−38) проиграл в шестой встрече подряд и располагается на предпоследней, 14-й строчке.
Результаты других матчей игрового дня:
«Детройт» — «Атланта» — 103:132;
«Шарлотт» — «Вашингтон» — 114:124;
«Нью-Йорк» — «Хьюстон» — 124:118;
«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 128:109;
«Миннесота» — «Сакраменто» — 114:116;
«Оклахома» — «Милуоки» — 125:96;
«Юта» — «Индиана» — 111:112;
«Голден Стэйт» — «Орландо» — 104:99;
«Портленд» — «Финикс» — 121:119 ОТ.