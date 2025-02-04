От Уэйда до Дончича. Леброн всегда имел дело с суперзвёздами НБА

Леброн на старости лет отправился покорять Лос-Анджелес, не только развивая своё баскетбольное наследие, но и становясь крупным бизнесменом. Каждый приход Короля в новый клуб сопровождался громкими обменами. «Лейкерс» не стали исключением. Правда, как только Джеймс оказался в стане «озёрников», команда не смогла пробиться в плей-офф. Форвард пропустил первый за 13 лет постсезон, поэтому сразу же потребовал себе ещё одну звезду. Выбор пал на Дэвиса, который устал тащить на себе в одиночку «Нью-Орлеан», не получая от руководства гарантий на улучшение ситуации. В итоге Энтони в открытую потребовал обмена, за что получил штраф от НБА, но это его ни капли не остановило.