От Уэйда до Дончича. Леброн всегда имел дело с суперзвёздами НБА

Для легендарного Леброна Джеймса нынешний сезон стал 22-м в карьере. Король слишком давно находится в НБА и успел поиграть с огромным количеством партнёров и соперников. Многие из них уже давно повесили кроссовки на гвоздь, но в хорошем смысле слова ненормальный спортсмен дождался в лиге своего сына и продолжает удивлять нас в каждом матче. Леброн поиграл за три команды, в каждой из которых ему довелось встретиться с баскетболистом уровня символической сборной НБА.
Дуэйн Уэйд и Крис Бош
Пойдём в хронологическом порядке. Леброн начинал карьеру в «Кливленде». С первых лет в лиге показывал невероятный уровень игры, вывел свой клуб в финал 2007 года, но вчистую уступил «Сан-Антонио» (0−4). Тим Данкан и остальные игроки «шпор» успокаивали Джеймса, что в скором времени лига окажется его и он станет чемпионом рано или поздно. Правда, руководство «Кавальерс» никак не помогало Королю создать хорошую свиту для похода за трофеем. Терпение Леброна лопнуло 8 июля 2010 года, когда во время легендарного «Решения» форвард официально заявил, что перевозит свои таланты на Южное побережье и будет играть вместе с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем.
Бош до перехода в «Майами» пять раз выступал на Матчах звёзд и был включён в первую символическую сборную в 2007 году за игру в «Торонто». Крис являлся идеальной третьей звездой для Леброна и Уэйда. Он не перетягивал одеяло на себя, имел шикарный бросок со средней и дальней дистанций, что помогло ему растягивать площадку для двух суперзвёзд. Нельзя забывать, что Бош всегда считался великолепного уровня защитником.
Про Дуэйна и говорить даже не стоит, все и так знают, что он был «монстром» ещё до прихода Леброна в клуб. Защитник на своих плечах затащил «Майами» в финал 2006 года, где выдал, наверное, один из самых впечатляющих перформансов в истории — 34,7 очка, 7,8 подбора и 3,8 передачи. MVP финала было обеспечено, и в целом Уэйд оказался в пяти символических сборных НБА (две первых) до того момента, как Джеймс появился в «Хит». Нельзя забывать, что Флэш также являлся невероятным защитником — три попадания во вторую символическую пятёрку лучших оборонительных игроков.
Именно к нему пришёл Леброн, а не наоборот! Остальное — история. «Майами» образовал супертрио, которое за четыре года в каждом сезоне оказывалось в финале НБА. Правда, Леброн, Уэйд и Бош сумели лишь два раза выиграть чемпионство, хотя рассчитывали не на одно, не на два, не на три… но получилось, как получилось.
Кайри Ирвинг
Как вы могли догадаться, Леброн ушёл из «Кливленда», а клуб сразу отправился на дно Восточной конференции. В итоге команда получила первый пик на драфте 2011 года, которым впоследствии оказался Кайри Ирвинг. Разыгрывающий с первых матчей в НБА поражал своими умениями, но команда так и не могла найти успеха с ним в составе. Возвращение Леброна в «Кавальерс» изменило всё! Прежде всего в команду сразу же добавили Кевина Лава, который вместе с двумя вышеназванными звёздами организовал новое «большое трио».
Кайри же и до прихода Джеймса съездил на два Матча всех звёзд, попутно став «Новичком года» и победителем конкурса трёхочковых бросков. Но именно игра с Королём позволила «Кливленду» взять первое в истории чемпионство, а Ирвингу — навсегда вписать своё имя в историю, совершив тот самый победный бросок в седьмом матче с сопротивлением Стефена Карри. Камбэк с 1−3 в 2016 году будет всегда преследовать фанатов баскетбола, так как тот финал был потрясающим со всех точек зрения. Кайри точно является одним из лучших игроков, с кем Леброну довелось поиграть в своей карьере.
Энтони Дэвис
Леброн на старости лет отправился покорять Лос-Анджелес, не только развивая своё баскетбольное наследие, но и становясь крупным бизнесменом. Каждый приход Короля в новый клуб сопровождался громкими обменами. «Лейкерс» не стали исключением. Правда, как только Джеймс оказался в стане «озёрников», команда не смогла пробиться в плей-офф. Форвард пропустил первый за 13 лет постсезон, поэтому сразу же потребовал себе ещё одну звезду. Выбор пал на Дэвиса, который устал тащить на себе в одиночку «Нью-Орлеан», не получая от руководства гарантий на улучшение ситуации. В итоге Энтони в открытую потребовал обмена, за что получил штраф от НБА, но это его ни капли не остановило.
В июле 2019 года «Лейкерс» провернули обмен, в результате которого Дэвис оказался в клубе из Лос-Анджелеса. В своём первом полноценном сезоне Энтони и Леброн завоевали чемпионство. Бигмен показал свою универсальность, способность защищаться против любого игрока на планете и быть неостановимым в атаке. Прямо как молодой Король в свои лучшие годы! После шести лет в стане «озёрников» Эй Ди обменяли на того, кто может стать лицом НБА на долгое время — на Луку Дончича.
Словенский разыгрывающий довольно неожиданно оказался в «Лейкерс». Об этом многие мечтали, но мало кто мог подумать, что это произойдёт посреди сезона. Да и без особых новостей по этому поводу. 2 февраля все в России, проснувшись с утра, были в шоке от того, что это на самом деле случилось. А кто-то и не верил вовсе в происходящее. К счастью или к сожалению, это правда!
Леброн на старости лет сыграет с Дончичем, который не только вывел «Даллас» в финал в прошлом году, но и пять раз подряд попадал в первую символическую сборную по итогам сезона. Сомнений в способностях Луки нет ни у кого и быть попросту не может. Если «магическому» баскетболисту удастся провести оставшуюся карьеру без серьёзных травм, то ему по силам стать топ-10 игроком в истории лиги. Правда, для этого должно сойтись много факторов. Может быть, Леброн подарит ему свой эликсир бесконечной молодости.
Это всё мысли о будущем, а если говорить о прошлом, то Леброн ещё играл с такими великолепными баскетболистами, которые точно достойны упоминания, как Жидрунас Илгаускас, Рэй Аллен, Расселл Уэстбрук, Дуайт Ховард и Рэджон Рондо. Каждый из них в своё время был очень весомым игроком в лиге, особенно Черепашка. Только Джеймсу посчастливилось выступать с Уэстбруком в одной команде тогда, когда его карьера уже пошла на спад. Вот с такими партнёрами довелось поиграть Королю.
Никита Бирюков