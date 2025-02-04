Сына Майкла Джордана арестовали за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков. Он сопротивлялся при аресте

У Маркуса в целом есть проблемы с репутацией — он неоднократно попадал в громкие истории. Одна из первых случилась еще в молодости, когда Джордан-младший учился в колледже и выступал за университетскую команду по баскетболу. Тогда юноша отказался от любой экипировки, кроме Air Jordan, и этим подвел свой клуб — «Голден Найт» лишился спонсора и 3 миллионов долларов.