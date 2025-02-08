Скандальный обмен Дончича ударил по автору идеи. «Даллас» замер в ожидании беспорядков

Обмен Луки Дончича в «Лейкерс» стал одной из самых обсуждаемых сделок последних лет. Ведь не каждый день команда решается расстаться с 25-летним феноменом, который не просто был лицом франшизы, но и неизменно входил в элиту лиги. Болельщики? Конечно же, они в ярости — иначе и быть не могло. Однако в случае с «Далласом» всё вышло за рамки стандартного недовольства — генменеджер Нико Харрисон оказался в эпицентре настоящей бури ярости, которая докатилась до угроз его безопасности.