«Финикс» обыграл «Юту» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счетом 135:127 (20:30, 35:25, 40:35, 27:32, 13:5) в пользу гостей. В составе «Юты» самым результативным стал Джон Коллинз (21 очко), также дабл-даблы оформили Уокер Кесслер (19 очков, 22 подбора), Айзея Коллиер (15 очков, 13 передач) и Кайл Филиповски (11 очков, 11 подборов). За «Финикс» больше всех очков набрал Девин Букер, оформивший дабл-дабл (47 очков, 11 передач).