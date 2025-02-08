«Финикс» обыграл «Юту» в матче НБА

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Финикс Санз» на своем паркете в овертайме обыграл «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счетом 135:127 (20:30, 35:25, 40:35, 27:32, 13:5) в пользу гостей. В составе «Юты» самым результативным стал Джон Коллинз (21 очко), также дабл-даблы оформили Уокер Кесслер (19 очков, 22 подбора), Айзея Коллиер (15 очков, 13 передач) и Кайл Филиповски (11 очков, 11 подборов). За «Финикс» больше всех очков набрал Девин Букер, оформивший дабл-дабл (47 очков, 11 передач).
«Финикс» прервал серию из трех поражений подряд и располагается на девятом месте в таблице Западной конференции, имея в своем активе 26 побед при 25 поражениях. «Юта» (12 побед, 38 поражений) идет на 14-й позиции.
Результаты остальных матчей дня:
«Вашингтон» — «Кливленд» — 124:134;
«Шарлотт» — «Сан-Антонио» — 117:116;
«Атланта» — «Милуоки» — 115:110;
«Бруклин» — «Майами» — 102:86;
«Детройт» — «Филадельфия» — 125:112;
«Оклахома» — «Торонто» — 121:109.