Генменеджер «Далласа» нанял охранников после угроз смерти из-за Дончича

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Генеральный менеджер клуба «Даллас Маверикс» Нико Харрисон нанял круглосуточную команду охранников для своего дома после обмена баскетболиста Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщила журналистка Малика Эндрюс в эфире телеканала ESPN.
Дончич перешел в «Лейкерс» в результате обмена на центрового Энтони Дэвиса. Помимо него, в калифорнийский клуб перешли Макси Клебер и Маркифф Моррис. «Даллас» в результате обмена получил Макса Кристи и пик первого раунда драфта «Лейкерс» 2029 года. По информации СМИ, «Маверикс» сами предложили игрока.
Коллега Эндрюс по эфиру Тим Макмахон также заявил, что функционеру поступали угрозы смерти от недовольных болельщиков «Маверикс».
Дончичу 25 лет, он является пятикратным участником Матча всех звезд НБА, финалистом прошлого сезона и самым результативным игроком регулярного чемпионата прошлого сезона. В 2019 году был признан лучшим новичком НБА. Вместе со сборной Словении стал чемпионом Европы.
Дэвису 31 год. В 2020 году он стал чемпионом НБА с «Лейкерс». Центровой является девятикратным участником Матча всех звезд. В составе сборной Дэвис США дважды становился олимпийским чемпионом и один раз чемпионом мира.