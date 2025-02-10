Смена курса и плохие результаты. Упал ли интерес клубов НБА к Егору Дёмину?

Скауты НБА не отвернулись от нашего таланта и продолжают посещать матчи BYU в NCAA, наблюдая не только за россиянином, но и за его партнёром по команде Кэноном Кэтчингсом. Дёмину и его команде осталось провести всего лишь восемь матчей в регулярном чемпионате. Не успеем оглянуться, как наступит март, а затем уже — плей-офф («Мартовское безумие»). Игр всё меньше — шансов проявить себя предоставляется не так много, поэтому нужно включаться на полную. Думаем, Егор это понимает и без нас, так как он лидер своей команды и делает всё для того, чтобы она побеждала!