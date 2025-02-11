Дончич набрал 14 очков в дебютном матче за «Лейкерс»

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 132:113 (37:25, 35:22, 28:28, 32:38) в пользу «Лейкерс». Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард хозяев Леброн Джеймс (24 очка). У гостей по дабл-даблу оформили Джон Коллинз (17 очков + 11 подборов) и Уокер Кесслер (13 очков + 10 передач).
В составе «Лейкерс» дебютировал словенский разыгрывающий Лука Дончич, который перешел в команду из «Даллас Маверикс» в результате обмена на Энтони Дэвиса 2 февраля. В своем первом матче за новую команду Дончич набрал 14 очков, выполнил 5 подборов и сделал 4 ассиста.
«Лейкерс» одержали шестую победу подряд, команда занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 32 победами и 19 поражениями. «Юта» (12 побед, 40 поражений) располагается на 14-й строчке.
В ночь на 13 февраля команды встретятся вновь на площадке «Юты».
Другие результаты дня:
«Вашингтон Уизардс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 121:131 (30:40, 33:26, 33:34, 25:31);
«Кливленд Кавальерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 128:107 (30:12, 36:32, 38:34, 24:29);
«Орландо Мэджик» — «Атланта Хокс» — 106:112 (22:25, 35:25, 25:33, 24:29);
«Майами Хит» — «Бостон Селтикс» — 85:103 (24:18, 19:34, 22:36, 20:15);
«Бруклин Нетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 97:89 (34:30, 27:19, 24:16, 12:24);
«Милуоки Бакс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 111:125 (27:29, 24:29, 32:31, 28:36);
«Даллас Маверикс» — «Сакраменто Кингз» — 128:129 OT (35:27, 26:34, 32:26, 23:29, 12:13).
«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 137:101 (33:20, 39:30, 30:28, 35:23).
«Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 146:117 (38:27, 32:28, 42:37, 34:25).