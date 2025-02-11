Дончич набрал 14 очков в дебютном матче за «Лейкерс»

В составе «Лейкерс» дебютировал словенский разыгрывающий Лука Дончич, который перешел в команду из «Даллас Маверикс» в результате обмена на Энтони Дэвиса 2 февраля. В своем первом матче за новую команду Дончич набрал 14 очков, выполнил 5 подборов и сделал 4 ассиста.