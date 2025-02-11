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Первый номер драфта НБА 2016 года перешел в «Клипперс»

Первый номер драфта НБА 2016 года Бен Симмонс перешел в «Клипперс».

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» объявил в соцсетях о подписании контракта c австралийским разыгрывающим Беном Симмонсом.

Условия контракта не разглашаются.

Симмонсу 28 лет. Он был выбран «Филадельфией Севенти Сиксерс» на драфте НБА 2016 года под первым номером. С 2022 года Симмонс выступал за «Бруклин Нетс», который выкупил контракт баскетболиста 8 февраля. В текущем сезоне он провел 33 матча, в которых в среднем набирал 6,2 очка, совершал 5,2 подбора и отдавал 6,9 передачи.