Главные выводы из дебюта Луки Дончича за «Лейкерс». «Химия» или просто хайп?

В матче с «Ютой» (132:113) Лука записал на свой счёт 14 очков, пять подборов и четыре передачи. Вполне добротная статистика для начала. Дебютные очки за «Лейкерс» Дончич набрал точным трёхочковым. Проблема только в том, что он стал единственной удачной попыткой из-за дуги. Разыгрывающий показал неоднозначную эффективность как с дальней дистанции (один из семи), так и в целом с игры (5 из 14). Впрочем, ругать Луку определённо не стоит. Человек только оправляется после травмы, из-за которой пропустил длительный отрезок сезона. Плюс у него не было времени, чтобы сыграться с новыми партнёрами и наладить необходимые взаимодействия.