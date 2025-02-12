Следствие проведет новую проверку обстоятельств самоубийства Яниса Тиммы

Баскетболист играл в России за петербургский «Зенит» (2015−2017), подмосковные «Химки» (2019−2021) и казанский УНИКС (2021). В 2015 году его признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ, в 2017 году форвард принимал участие в матче звезд Единой лиги ВТБ.