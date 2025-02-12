Куда ещё мог перейти Лука Дончич? Детали несостоявшихся обменов

Первой целью «Маверикс», по словам журналиста Гэри Вёльфеля, был «Милуоки». В Далласе мечтали заманить Янниса Адетокунбо, но «Бакс» даже не подумали об этом. Несмотря на то что греческий монстр не раз намекал на своё недовольство всем происходящим в клубе после триумфа в 2021-м, в Висконсине чётко дали понять: вокруг Янниса здесь строится будущее. Приход Дэмьена Лилларда в начале прошлого сезона стал жирным знаком: «олени» не собираются сдавать позиции. Обменивать своего франчайз-игрока на Дончича? Для них это выглядело бы как шаг назад, даже при всей звёздности словенца.