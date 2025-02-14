Настало время перемен. Звезда УГМК и сборной России вернулась в НБА!

Сезон в России и в США проходит в разное время, так что раньше большинство девушек совмещали игру в нашем чемпионате и в женской НБА. В общем, «Лос-Анджелес» под 11-м пиком выбрал Марию на драфте 2018 года. После двух сезонов в Америке наша баскетболистка полностью сосредоточилась на игре в России. Центровая в составе УГМК за время своих выступлений выиграла две Евролиги, три Суперкубка, три Кубка России и стала пятикратной чемпионкой страны. Мария вышла замуж, взяла долгую паузу в 2023 году, чтобы родить сына Матвея, но всё равно вернулась в баскетбол.