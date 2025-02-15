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Леброн признался, что между ним и Стефеном Карри была неприязнь во время финалов НБА

Лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что его отношение к атакующему защитнику «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри было негативным во время финальных серий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2015 по 2018 год.

Источник: Getty Images

«Когда ты участвуешь в напряжённой борьбе и есть кто-то, кто пытается помешать тебе достичь твоих целей, этот человек может вызывать у тебя неприязнь. Стеф невзлюбил меня, а я его, поскольку мы оба стремились к одной и той же цели — Кубку Ларри О’Брайена», — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.