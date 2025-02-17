Пьяный, вооружённый и агрессивный. Тренер НБА сделал худший выбор в ночи

Для Даррелла Армстронга, который с 2009 года был частью штаба «Маверикс», этот скандал может стать мощным ударом по его карьере. В НБА он провёл 14 сезонов, удостоился титулов «Лучший шестой игрок» и «Самый прогрессирующий игрок» в 1999 году, а в 2006-м дошёл до финала с «Далласом». Но теперь его будущее в клубе висит на волоске — всё решит ход расследования. Пока «Даллас» воздерживается от резких заявлений.