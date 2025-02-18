Очередное доказательство того, что Леброн Джеймс — уникальный

Легенды лиги не раз переходили из команды в команду, но никто из них не смог удержать такой баланс, как Леброн Джеймс. Да, Шакил О’Нил брал титулы с «Лейкерс» и «Майами», но остальное — лишь блёклые эпизоды. Карим Абдул-Джаббар блистал в «Милуоки» и «Лейкерс», однако третьей команде так и не стал нужен. Уилт Чемберлен, Кевин Дюрант, Чарльз Баркли — все они пробовали себя в разных франшизах, но их огонь стабильно горел лишь в одной-двух командах. А вот Леброн сумел сделать то, что другим оказалось не по зубам.