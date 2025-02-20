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Лучший новичок НБА из-за тромбоза пропустит остаток сезона

Баскетболист «Сан-Антонио» Вембаньяма из-за тромбоза пропустит остаток сезона.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма пропустит остаток текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице клуба в соцсети Х.

У 21-летнего француза нашли тромбоз вен в правом плече. Это было выявлено в ходе медосмотра по возвращении игрока с Матча всех звезд.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым номером драфта 2023 года и в 2024 году был признан лучшим новичком НБА. В текущем сезоне он в среднем набирает 24,3 очка, а также совершает 11,0 подбора, 3,7 передачи и 3,8 блок-шота, являясь лидером лиги по последнему показателю. В составе сборной Франции Вембаньяма стал серебряным призером домашней Олимпиады в Париже.