Лучший новичок НБА из-за тромбоза пропустит остаток сезона

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым номером драфта 2023 года и в 2024 году был признан лучшим новичком НБА. В текущем сезоне он в среднем набирает 24,3 очка, а также совершает 11,0 подбора, 3,7 передачи и 3,8 блок-шота, являясь лидером лиги по последнему показателю. В составе сборной Франции Вембаньяма стал серебряным призером домашней Олимпиады в Париже.