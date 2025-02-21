НБА стало невозможно смотреть? Есть решение, но для лиги это табу

К тому же это время, которое используется НБА для показа рекламы, предложения о продаже которой поступают со стороны щедрых клиентов непрерывно. Благо у лиги их предостаточно. В общем, в плюсе оказываются все. Будет ли Сильвер от всего этого отказываться? Вопрос риторический. Похоже, свежее предложение Мазуллы вновь не найдёт отклик. Но Джо не привыкать. Не так давно он предлагал вернуть в лигу драки: «Что может быть более увлекательным, чем небольшая потасовка?» Как видно, Адам Сильвер считает иначе. Тем более поводы для радости у него есть.