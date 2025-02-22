Шакил О’Нил назвал баскетболиста, который смог бы играть в его эпоху

«Я постоянно об этом думаю. Энтони Эдвардс. Он большой и сильный. Конечно, ещё и Леброн. Но он играл в нашу эпоху. Как и Кевин Дюрант. Вот, пожалуй, и всё», — сказал Шакил О’Нил в эфире своего подкаста.