Дончич наконец показал магию за «Лейкерс»! А Йокич выглядел как обычный смертный

32 очка, 10 подборов, семь передач, четыре перехвата и один блок — цифры, конечно, солидные, но они даже близко не отражают весь масштаб влияния Луки Дончича. Он не просто набирал очки, а методично разрушал защиту «Денвера» и заставил их играть в неудобный для себя баскетбол. Особенно ярко словенец показал себя в первой половине: 16 очков в стартовой четверти — и игра с самого начала пошла под его диктовку.