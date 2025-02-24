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«Оклахома» обыграла «Миннесоту» в матче НБА

«Миннесота» проиграла «Оклахоме» в матче НБА, несмотря на дабл-даблы.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 130:123 (35:23, 26:40, 42:33, 27:27) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Шей Гилджес-Александер из «Оклахомы», в активе которого 37 очков. В составе «Миннесоты» больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (29). С 10 подборами он оформил дабл-дабл, как и его партнеры по команде Наз Рид (22 очка, 11 подборов) и Джейден Макдэниелс (17 очков, 13 подборов).

«Оклахома» с 46 победами в 56 матчах возглавляет таблицу Западной конференции, где «Миннесота» (31 победа, 58 игр) идет седьмой.

Результаты других матчей игрового дня:

«Индиана Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 129:111;

«Атланта Хокс» — «Детройт Пистонс» — 143:148;

«Милуоки Бакс» — «Майами Хит» — 120:113;

«Орландо Мэджик» — «Вашингтон Уизардс» — 110:90;

«Торонто Рэпторс» — «Финикс Санс» — 127:109;

«Кливленд Квальерс» — «Мемфис Гриззлис» — 129:123;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сан-Антонио Спёрс» −114:96.