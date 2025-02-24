«Оклахома» обыграла «Миннесоту» в матче НБА

Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 130:123 (35:23, 26:40, 42:33, 27:27) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Шей Гилджес-Александер из «Оклахомы», в активе которого 37 очков. В составе «Миннесоты» больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (29). С 10 подборами он оформил дабл-дабл, как и его партнеры по команде Наз Рид (22 очка, 11 подборов) и Джейден Макдэниелс (17 очков, 13 подборов).