«Оклахома» обыграла «Миннесоту» в матче НБА

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 130:123 (35:23, 26:40, 42:33, 27:27) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Шей Гилджес-Александер из «Оклахомы», в активе которого 37 очков. В составе «Миннесоты» больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (29). С 10 подборами он оформил дабл-дабл, как и его партнеры по команде Наз Рид (22 очка, 11 подборов) и Джейден Макдэниелс (17 очков, 13 подборов).
«Оклахома» с 46 победами в 56 матчах возглавляет таблицу Западной конференции, где «Миннесота» (31 победа, 58 игр) идет седьмой.
Результаты других матчей игрового дня:
«Индиана Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 129:111;
«Атланта Хокс» — «Детройт Пистонс» — 143:148;
«Милуоки Бакс» — «Майами Хит» — 120:113;
«Орландо Мэджик» — «Вашингтон Уизардс» — 110:90;
«Торонто Рэпторс» — «Финикс Санс» — 127:109;
«Кливленд Квальерс» — «Мемфис Гриззлис» — 129:123;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сан-Антонио Спёрс» −114:96.