«Голден Стэйт» нашел секретный ингредиент. Их потенциал теперь пугающе реален

Батлер мгновенно стал стержнем защиты. Если раньше «Уорриорз» слишком сильно полагались на гений Карри и Грина, то теперь команда действует куда более слаженно. Например, в игре с «Далласом» Батлер идеально прочитал момент: он подстраховал Подзиемски, который чуть не провалил эпизод, и не дал сопернику забить лёгкие очки. Теперь ошибок меньше, а уверенности — больше. Защитой дело не ограничилось — в нападении тоже произошла революция. Стив Керр теперь миксует Карри с резервистами, превращая его ещё в более смертоносное оружие, а Батлер получает полный карт-бланш на роль главного дирижёра, когда Стеф берёт передышку. Такие перемены явно идут «Голден Стэйт» на пользу.