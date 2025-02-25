«Лука не ожидал этого». Новицки смотрит на «Даллас» и, кажется, не верит своим глазам

Что теперь? Теперь «Маверикс» остались ни с чем: без своей главной звёзды, без плана на будущее и с пробитой репутацией. Если в ближайшие пару лет они не соберут команду, способную на что-то серьёзное, этот трейд станет символом катастрофы. По первым словам после обмена было ясно: восторга у него ноль. Но баскетбол — это бизнес, и выбора нет — придётся подстраиваться. А кто знает? Может, в Лос-Анджелесе он доберётся до титулов даже быстрее, чем если бы прозябал в Далласе.