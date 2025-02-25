Йокич сделал рекордные для себя 19 передач в матче НБА

Встреча, прошедшая в Индианаполисе, завершилась со счетом 125:116 (36:28, 28:30, 36:25, 25:33) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Аарон Гордон (25), также по дабл-даблу оформили Майкл Портер (19 очков, 11 подборов) и Никола Йокич (18 очков, 19 передач). У хозяев 23 очка на счету Майлза Тернера, Тайриз Халибертон оформил дабл-дабл из 19 очков и 15 передач.