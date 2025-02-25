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Йокич сделал рекордные для себя 19 передач в матче НБА

Дабл-дабл Йокича с 19 ассистами принес «Денверу» победу в матче НБА.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. «Денвер Наггетс» на выезде обыграл «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Индианаполисе, завершилась со счетом 125:116 (36:28, 28:30, 36:25, 25:33) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Аарон Гордон (25), также по дабл-даблу оформили Майкл Портер (19 очков, 11 подборов) и Никола Йокич (18 очков, 19 передач). У хозяев 23 очка на счету Майлза Тернера, Тайриз Халибертон оформил дабл-дабл из 19 очков и 15 передач.

Йокич обновил свой лучший результат в карьере по передачам за один матч. Среди центровых больше передач за матч в истории НБА делал только Уилт Чемберлен (21).

«Денвер» идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 38 побед при 20 поражениях. «Индиана» (32 победы, 24 поражения) располагается на пятой позиции на Востоке.

Результаты остальных матчей дня:

«Вашингтон» — «Бруклин» — 107:99;

«Детройт» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 106:97;

«Филадельфия» — «Чикаго» — 110:142;

«Атланта» — «Майами» — 98:86;

«Оклахома» — «Миннесота» — 128:131;

«Юта» — «Портленд» — 112:114;

«Сакраменто» — «Шарлотт» — 130:88.