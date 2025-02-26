«Голден Стэйт Уорриорз» стал пятым клубом в истории НБА, который одержал 3 тысячи побед

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» стал пятой командой в истории североамериканской лиги, который достиг отметки в 3 тыс. побед. Это достижение покорилось «воинам» после выигранного с разгромным счётом матча с «Шарлотт Хорнетс» (128:92).