«Голден Стэйт Уорриорз» стал пятым клубом в истории НБА, который одержал 3 тысячи побед

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» стал пятой командой в истории североамериканской лиги, который достиг отметки в 3 тыс. побед. Это достижение покорилось «воинам» после выигранного с разгромным счётом матча с «Шарлотт Хорнетс» (128:92).
Клубы НБА, которые достигли 3 тыс. побед в североамериканской лиге:
1. «Бостон Селтикс» — 3,676 побед.
2. «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3585.
3. «Филадельфия Сиксерс» — 3121.
4. «Нью-Йорк Никс» — 3011.
5. «Голден Стэйт Уорриорз» — 3000.
После 58 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 баскетболисты «Уорриорз» занимают восьмое место в Западной конференции, одержав 31 победу при 27 поражениях.